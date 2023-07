Encomiabile la loro volontà e applicazione. Ma non ce l'hanno fatta centinaia di ambulanti del mercatino di piazzale Segni a Sassari. Hanno sfidato il gran caldo e piazzato le loro abituali mercanzie, ma si sono dovuti arrendere.

Ad un ciclone africano e al vento bollente (con punte di 70 chilometri all'ora) che si è scatenato intorno alle ore 11, quando la temperatura segnava ben 44 gradi e c'è stato un fuggi fuggi generale. Anche di clienti.

«Impossibile continuare in queste condizioni meteo, che non ricordiamo di avere vissuto prima - affermano diversi di loro -. Per cui in tutta fretta abbiamo deciso all'unanimità di smontare tutto e rientrare a casa. Confessiamo anche di avere avuto un po' di paura e di avere provato un senso di sollievo al rientro nelle nostre abitazioni. Ci auguriamo che il gran caldo e queste condizioni estreme ci diano una tregua. Per noi questi mesi economicamente sono basilari. Ma non possiamo mettere in gioco la nostra incolumità fisica».



© Riproduzione riservata