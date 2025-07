Nuovi parcheggi gratuiti a Platamona. L’amministrazione comunale ha firmato un accordo che, per tutta l’estate, renderà disponibili 40 posteggi gratis vicino alla Rotonda, in via della Torre, che diventeranno 70 tra le 19.30 e le 6.30 del giorno dopo. Questi si sommeranno con i 198 preesistenti lungo la stessa via della Torre e in piazzetta Abbacurrente, gratuiti da sempre ma insufficienti ad accontentare turisti e sassaresi.

Con un prelevamento di 50mila euro dal fondo di riserva, il Comune ha così acquisito come parcheggio - per 70 giorni di seguito - parte dello spiazzo di proprietà privata adiacente alla Rotonda, facendo così fronte «alla necessità di implementare i servizi offerti alla cittadinanza per i mesi di luglio e agosto ai fini della fruizione dell’arenile di Platamona», come comunica in una nota il settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali.

L'accesso agli stalli gratuiti avverrà da via della Torre con il sistema automatico con erogazione di ticket di ingresso e attraversamento di sbarra automatica, in modo che un contatore sincronizzato a un semaforo ben visibile consentirà di far accedere al parcheggio 40 autovetture in modo gratuito. Alla quarantesima autovettura il semaforo da verde passerà al rosso e la sbarra rimarrà chiusa e non saranno consentiti ulteriori ingressi.

Il sistema permetterà ogni giorno (dalle 6,30 alle 19,30) la permanenza di 40 auto parcheggiate, senza oneri per l'utente ed evitando la formazioni di ingorghi all’interno dell’area. Di notte (tra le 19,30 e le 6,30) gli stalli gratuiti saranno 70.

