Sassari, 300mila euro per arredi di ultima generazione negli asiliDiverse le scuole finanziate
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Quasi 300mila euro per l’acquisto di arredi di ultima generazione per gli asili di Sassari e Thiesi. L'intervento da 286mila euro, finanziato dal ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del programma "Scuola e competenze", intende migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni, fornendo arredi didattici innovativi per i nidi d'infanzia.
In questo modo si rinnoveranno gli ambienti rispondendo a criteri di sicurezza, accessibilità, inclusività e sostenibilità. A ricevere i fondi saranno il polo dell’infanzia di via Quasimodo, 102mila euro, al nido di infanzia di via Fai, 144mila, e al nido di infanzia del Comune di Thiesi, 40mila euro, su cui sono già in corso le riqualificazioni tramite i fondi Pnrr.
Già allestito con i nuovi arredi il polo per l’infanzia di via Quasimodo mentre per i restanti due nidi di infanzia le procedure di acquisto sono in fase avanzata.