L’amazzone turritana Elena Porto è campionessa italiana di Mounted games 2026. In sella al suo inseparabile Unno, ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo azzurro nella categoria Open ai Campionati Italiani Individuali di Mounted Games, disputati dal 29 ottobre al 1° novembre negli impianti dell'Asd Country Club Boccadarno, a Marina di Pisa.

Un binomio infallibile, quello formato da Elena e Unno, protagonista di una straordinaria prestazione che ha regalato una grandissima soddisfazione all'atleta dell'@ASD Equitazione Porto Torres, alla sua famiglia e alla guida tecnica Maria Laura Borgacci soddisfatta anche per i risultati degli altri suoi atleti.

Francesco Pinna in sella a Stella, infatti, ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria Under 18. Giada Casada su Luna, Angelica Catta su Fulmine ed Eva Martometti su Happy che pur senza raggiungere il podio, hanno dimostrato grinta, determinazione e grande passione.

Per l'atleta turritana Elena Porto che negli ultimi anni si è distinta in numerose competizioni federali, questo titolo rappresenta un altro importante traguardo di un percorso sportivo costellato di successi, podi e prestigiosi piazzamenti, dai Campionati Italiani ai Pony Games, passando per le Ponyadi e i trofei nazionali di giochi equestri giovanili.

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