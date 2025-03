Mobilitazione anche a Sassari del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia. Il prossimo 28 marzo, in piazza d’Italia, protesteranno gli agenti dell’associazione di categoria: lo comunica in una nota il segretario regionale del Siap, Daniele Rocchi. La contestazione nasce per esprimere, come riporta il documento, «un forte dissenso alle scelte scellerate dipartimentali in termini di rinforzi nell’Isola».

Il comparto è afflitto dalla carenza di personale, soprattutto nei commissariati distaccati. «A pesare sulla situazione», denuncia il Siap, «è l’incessante emorragia di personale in servizio dovuta ai pensionamenti e al mancato reintegro numerico degli operatori della Polizia di Stato. Nonostante un percepibile richiamo alla sicurezza da parte dei cittadini, il piano di trasferimenti nazionali del dipartimento ha completamente dimenticato la Sardegna, realtà che ha “mendicato” soltanto qualche unità». Secondo il sindacato il pericolo è «che l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio vengano seriamente compromessi».

«I questori dell’isola e i sindacati tratteggiano robustamente la mancanza di personale, ma il Dipartimento della pubblica Sicurezza non ascolta», prosegue la nota. «Tutto questo a scapito della salute dei poliziotti che nell’attività istituzionale ci mettono cuore e coraggio, incorrendo talvolta durante l'attività lavorativa in strada a violenze fisiche, psichiche, all’essere costretti per esigenze di servizio a non poter stare con la famiglia nonché troppo spesso la mancanza di tutele».

Per il sindacato non si può continuare «a depotenziare reparti e uffici fino alla loro chiusura, rimovendo servizi alla collettività. Per questo il Siap sardo ha deciso di scendere in piazza come si faceva un tempo, dando voce a chi non la ha». Oltre a Sassari le tappe della mobilitazione includeranno Nuoro (Commissariato Siniscola) il 25 marzo, Cagliari il 26 e Oristano il 27.

