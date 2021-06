Quasi 4mila interventi operativi tra lotta all'evasione, contrasto ai reati contro l'erario, guerra al traffico di droga e la battaglia quotidiana per arginare fenomeni di criminalità organizzata, commercio abusivo e ordine pubblico. Diversi milioni di euro sequestrati, centinaia di persone all'autorità giudiziaria, decine di arresti e chili di droga recuperati.

Anche il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari snocciola i dati della sua attività del 2020 in occasione del 247esimo anniversario della fondazione del corpo.

I numerisono stati presentati dal comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Cavallaro, in occasione della cerimonia celebrata nella caserma "Giovanni Gavino Tolis”, alla presenza del prefetto di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro.

EVASIONE FISCALE – Dei 3.883 interventi fatti, 1.750 riguardano la lotta all'evasione e hanno portato a scoprire 16 reati fiscali e sequestrare beni per oltre 5,8 milioni di euro.

Scoperti 3 casi di evasione fiscale internazionale e 39 evasori totali, recuperati oltre 24milioni di euro di base imponibile non sottoposta a tassazione. Per tutelare la spesa pubblica sono stati necessari 240 interventi, attraverso cui sono state scoperte frodi per 2,9 milioni di euro.

Il contrasto alla criminalità organizzata ha reso necessario sottoporre ad accertamenti patrimoniali 3 soggetti, mentre i sequestri ammontano a oltre 3 milioni di euro.

DROGA – Fiamme gialle in prima linea anche per il contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti. In un anno i chili di droga sequestrati sono stati 74: 35 chili tra hashish e marijuana, 28 chili di cocaina e 2,3 chili di eroina e oltre 8,3 chili di altre droghe.

COVID – I finanzieri sassaresi hanno avuto un ruolo attivo anche nel contrasto alla pandemia, eseguendo più di 450 controlli relativi al rispetto delle norme anti-Covid, denunciando dieci persone e sequestrando oltre 74mila mascherine e dispositivi di protezione individuale e 41 confezioni di igienizzanti.

(Unioneonline/l.f.)

