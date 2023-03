A Sassari in arrivo nuovi fondi regionali per la piazza e i giardini di Sacro Cuore e via Dante Alighieri.

Grazie a due emendamenti approvati dal Consiglio regionale, proposti dal gruppo di Forza Italia, su segnalazione dell'esponente forzista sassarese, nonché consigliere comunale Francesco Ginesu.

Nello specifico dell'intervento 100mila euro saranno utilizzati per finanziare la riqualificazione e messa in sicurezza del parco annesso alla basilica del Sacro Cuore, ubicato nel quartiere di Monte Rosello. Un punto di ritrovo storico del quartiere per cittadini e bambini, in condizioni di degrado da troppo tempo. Il secondo intervento (70mila euro), consentirà invece il riammodernamento, tramite la riqualificazione dell’arredo urbano, di via Dante Alighieri, un'importante arteria viaria e commerciale di Sassari.

«Mi ritengo soddisfatto del risultato che si è ottenuto - spiega il consigliere Francesco Ginesu -.Ora spero che l’Amministrazione comunale della città spenda immediatamente questi fondi per ridare lustro a questi due importanti spazi, che renderanno più vivibile e decorosa la zona, dando ai cittadini l’attenzione che meritano. Ringrazio il gruppo di Forza Italia in Regione Sardegna e tutti coloro che hanno votato positivamente l'emendamento. Per me - conclude - che l'ho sollecitato è una soddisfazione enorme aver contribuito al miglioramento della mia città».

