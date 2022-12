Si chiama “Sardegna Integrata” il progetto che si svolgerà da domani a domenica 18 dicembre a Borutta sotto l’egida di Csen Sardegna, ente di promozione sportiva da sempre vicino al mondo della disabilità e dell’inclusione sociale, nonché artefice, coi suoi vertici nazionali, della meravigliosa esperienza in giro per lo stivale della Carovana dello Sport Integrato.

L'iniziativa vedrà coinvolti circa 30 atleti con disabilità intellettive e relazionali.

All’interno del ricco programma ci sarà spazio per le esperienze sportive per tutti coloro che vorranno cimentarsi nella disciplina, il coinvolgimento delle classi scolastiche ma anche per le già programmate visite guidate ai monumenti del territorio, come la Cattedrale di Sorres, l’antico borgo, la mostra Sa Bertula nella casa museo, l’antica bottega del falegname e la mostra medievale delle armi e delle torture. Prevista, domenica alle 11, anche la Santa Messa all’abbazia di San Pietro di Sorres.

«Sarà un fine settimana di grande atmosfera per tutti – dichiara il vicesindaco di Borutta, Renzo Solinas – non vediamo l’ora di ospitare i ragazzi, far vivere loro e ai loro accompagnatori e famiglie tre giorni di allegria, amicizia e spensieratezza in compagnia delle ricchezze del nostre territorio».

