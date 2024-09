Il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini scrive alla prefetta di Sassari, Grazia la Fauci, per segnalare il guasto subito alla linea telefonica che nonostante i numerosi solleciti alla Ditta responsabile della linea Tim Spa, non è stata ripristinata, creando non pochi disservizi di pubblica utilità. Sono state numerose infatti le lamentele arrivate in comune e non pochi i disagi lamentati dai cittadini impossibilitati, in certi casi, a comunicare con l’ente.

Considerato che, a causa del protrarsi del guasto sulla linea telefonica, il Comune non è in grado di assolvere ai compiti e alle funzioni istituzionali in quanto risulta totalmente isolato dall’esterno, con la lettera indirizzata alla prefetta, il sindaco Carbini chiede di intervenire con urgenza affinché possa essere eliminato quanto prima questo grave disservizio.

La segnalazione alla massima autorità prefettizia è stata inoltrata al fine di prevenire ogni qualsiasi civile e penale che dovesse insorgere a causa di tale isolamento.

«Il comune deve essere raggiungibile per dare risposte in tempi rapidi ai suoi cittadini - spiega il sindaco -. Nessun ente può subire i disagi e l’isolamento dovuto ad un guasto della linea telefonica. Il Comune, qualora non si intervenga in tempi rapidi, si riserva di procedere per via legali».

