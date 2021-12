Pioggia di finanziamenti natalizi, tutti provenienti dalla Regione, per l'Amministrazione comunale di Santa Maria Coghinas. Innanzitutto 400mila euro per il ripristino della strada che conduce da Santa Maria Coghinas a Valledoria-La Muddizza. Il tratto sarà riasfaltato completamente e realizzate le cunette a norma. Si tratta di un progetto risalente al 2017, ma finanziato solo ora. 300mila euro invece per la zona industriale, grazie ad un progetto realizzato dall'Amministrazione nel 2019. Gli interventi riguarderanno la viabilità, muri di contenimento, sicurezza, cartellonistica e decoro. Dalla Regione 200mila euro per la sistemazione delle aree cimiteriali (pratica istruita nel 2019).

"Tre interventi molto importanti per la nostra comunità.- afferma il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini - Quello della strada per Valledoria - Muddizza era atteso da anni e sarà particolarmente importante per i tanti agricoltori della zona, alle prese da troppo tempo con tratti disastrati. Anche gli altri due interventi sono comunque basilari e indicano lo stato di salute della nostra Amministrazione, che nell'istruzione dei vari bilanci riserva sempre buone quote alla progettualità. Questo lavoro - conclude - nel medio e lungo periodo paga".

© Riproduzione riservata