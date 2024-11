Si avviano a conclusione i lavori di riqualificazione della zona industriale di Santa Maria Coghinas, grazie a un finanziamento di 365.000 euro: risorse destinate al Piano per gli insediamenti produttivi e stanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna, a seguito della partecipazione al bando emanato dall'assessorato regionale all'Industria sulle aree di crisi industriali.

Gli interventi prevedono la messa in sicurezza della viabilità, in particolare con l'abbattimento degli oleandri che impediscono la visibilità di accesso. Inoltre verrà costruito un marciapiede lungo la strada provinciale per renderlo più visibile e sicuro, con interventi sui muri di contenimento per evitare la caduta di fango dalle campagne, infine si aumenterà la segnaletica e verranno ultimati i marciapiedi all'interno dell'intera area industriale.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Carbini era stata ammessa al finanziamento di 300.000 euro, con un cofinanziamento del Comune di 65.000 euro.

