Inizieranno domani, a Santa Maria Coghinas, i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Si parte alle 18 con l'apertura Bar con musica. Alle 22 è in programma il concerto del gruppo "I Tremendi".

Il 16 settembre, alle 11, avrà luogo la gara di tiro con carabina ad aria compressa, con la premiazione che si svolgerà alle 18. Alle 20 aperitivo con Massimo Baduena. Alle 22 è in programma il concerto di Alessandro Azara e il tributo a Rino Gaetano. Dalle 24 spazio alla musica live di Claudio Tanda.

Il 17 settembre, a partire dalle 9, ci sarà la processione in auto per le frazioni di Longareddu, La scalitta, Isolana, Buroni, Pedri Longhi, Biddanoa, La Multa Bianca e via Alessandro Manzoni. Alle 10 è previsto il corteo a piedi accompagnato dalla banda musicale di Sennori. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa che sarà allietata dal coro "Coxina" e dal coro "Ninuccia Tamponi". Seguirà il rinfresco offerto dal comitato. Alle 16.30 i bambini potranno cimentarsi nei giochi di una volta. Alle 18.00 si terrà la gara a chiterra cun Sas Filumenas". Alle 20 apertivo con Massimo Puggioni. Dalle 22 si terrà l'esibizione di "Eiffel 65" e Dj Set. Alle 24 chiuderà la festa Snoock-J.

