Dopo circa vent’anni, è stato risolto un annoso problema legato alla barriere architettoniche negli uffici del Comune di Coghinas.

Con un finanziamento regionale di 90 mila euro verrà ristrutturato il vano ascensore, all’interno della casa comunale, che già dai primi anni della sua costruzione aveva palesato cedimenti importanti, causandone l’inutilizzo.

L’ascensore costituiva un servizio importante in quanto nel primo piano sono presenti gli uffici con maggiore affluenza di persone anziane e servizi indispensabili per una comunità come i servizi sociali o l’ufficio tecnico.

Il Comune aveva già fatto richiesta in Regione negli anni passati, ma non era stato possibile sino ad oggi ottenere il finanziamento. L'intervento sarà molto impegnativo e particolarmente complicato perché si dovrà consolidare la struttura portante con infiltrazione di cemento, in tutta la parte del basamento. L'ascensore allo stato attuale è a rischio crollo e costituisce un pericolo costante.

«Grazie alla sensibilità dell’assessore regionale Antonio Piu che ringrazio- scrive pubblicamente il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini anche attraverso i suoi canali social- finalmente finisce il calvario per tantissimi cittadini che avevano necessità di recarsi in comune ma che non potevano salire al primo piano. Un importante passo verso l’abbattimento delle barriere architettoniche, indispensabile in una casa comunale. Con questo emendamento, non appena firmeremo la convenzione con la Regione, procederemo in tempi brevi alla ristrutturazione del vano ascensore e al conseguente ripristino del suo utilizzo».

