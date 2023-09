Sonos & Sounds con il patrocinio del comune di Santa Maria Coghinas, hanno organizzato, per sabato 9 settembre, il "Folktronik", che sarà ospitato nell'area naturalistica del Parco Littu.

«Folktronik nasce dall’idea di unire le musiche tradizionali sarde, con le piú ricercate sonorità di musica pop ed elettronica», spiegano i promotori.

Dalle 17:00 in poi si alterneranno in unico sound system per una maratona non stop di concerti live e dj set in uno dei territori più affascinanti del Nord Sardegna.

Angela Colombino, classe 1987 cantautrice di alto profilo e dalla penna invidiabile, per questa edizione di Folktronik si esibirá in versione Dj Set.

Ci saranno poi Moses Concas, Marta Loddo aka Mumucs e Antonio Maria Marras. Non mancheranno i padroni di Casa del Coro Cuncordu Coxina di Santa Maria Coghinas, seguiti da Derrix, giovane dj e Producer.

