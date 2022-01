Un polo di riferimento per l’ortopedia e traumatologia del nord Sardegna e insieme un centro di formazione nelle tecnologie chirurgiche di questa branca. È lo scenario che si prospetta per l’ospedale Marino di Alghero con la gestione, dal primo gennaio, dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Dalla stessa data, inoltre, l’Azienda di viale San Pietro si è vista assegnata anche la gestione del reparto Covid.

La struttura “è destinata a diventare il centro di formazione regionale, favorendo inoltre l'attivazione di un polo di sviluppo di rilievo regionale per le tecnologie chirurgiche ortopediche innovative nel campo della robotica – viene spiegato dall’Aou -. La recente acquisizione dei robot ortopedici di ultima generazione daranno all'Azienda una spinta verso l'innovazione tecnologica e una chirurgia di precisione”.

“Parliamo di un nuovo futuro per l'ospedale Marino di Alghero - dice il direttore generale dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano - che beneficerà di una nuova strutturazione tesa sia a salvaguardare la sua importante storia in ambito ortopedico e traumatologico sia un nuovo percorso in chirurgia ortopedica robotica che garantirà un ancora più importante futuro all'ospedale Marino. Oltre questo - aggiunge - ci sarà una valorizzazione e potenziamento della riabilitazione funzionale, strettamente correlata anche alla disciplina di ortopedia, che darà un importante supporto a tutta l'azienda. I reparti del Marino faranno parte del Dea di secondo livello della nostra azienda e saranno funzionali anche per la classificazione a Dea di primo livello dell'ospedale civile di Alghero che acquisterà reparti più performanti ed efficienti, in un'ottica di servizi sanitari per la città catalana e il nord Sardegna decisamente potenziati rispetto al passato”.

Per quanto riguarda il reparto Covid del Regina Margherita, si tratta di 45 posti letto ordinari che potranno essere raddoppiati. E “sino a quando sarà necessario un reparto a bassa intensità Covid sarà ospitato al Marino. Una situazione che consentirà all'Aou di Sassari di potenziare la gestione della malattia da Sars Cov-2 nel nord della Sardegna”.

L'Azienda di viale San Pietro, intanto, ha predisposto l'assegnazione temporanea del personale medico e infermieristico al presidio ospedaliero Regina Margherita di Alghero. Le attività del reparto saranno gestite dalla struttura di Malattie infettive, coordinata dal professor Sergio Babudieri.

