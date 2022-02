Lunedì mattina alle 9 e 30 Amministrazione comunale e cittadinanza occuperanno l'ospedale Alivesi di Ittiri. Questo è risultato della partecipata assemblea che si è svolta stamattina di fronte al municipio.

"Dal 21 ottobre, data del Consiglio Comunale al quale ha partecipato anche l"assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, non riceviamo più notizie rispetto alla riapertura dell'ospedale Alivesi, in particolare del reparto Lungodegenza, chiuso da questa estate - spiega il sindaco di Ittiri Antonio Sau -. Per cui stamattina all'assemblea abbiamo deciso di adottare questa forte iniziativa di occupazione della struttura sanitaria, a partire da lunedì mattina. Non ci rimaneva altra scelta - conclude - per protestare contro il silenzio della Regione, che aveva preannunciato una prossima riapertura. Mai avvenuta".

Alla riunione di stamattina hanno partecipato molti sindaci del territorio, consiglieri regionali, sindacati e cittadini. Quella di lunedì prossimo non sarà l'unica iniziativa messa in campo.

"Abbiamo intenzione di organizzare a breve un Consiglio comunale aperto presso il Palazzo della Regione a Cagliari", precisa ancora il sindaco di Ittiri Antonio Sau.

Il reparto Lungodegenza dell'ospedale Alivesi, fiore all'occhiello della struttura, era stato chiuso "temporaneamente' l'estate scorsa per lo spostamento del personale medico presso il reparto Covid di Alghero.

