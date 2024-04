Torna San Marco Fest, per celebrare il patrono di Fertilia. Tre giorni di eventi, tra concerti, performance, dj set, intrattenimento a misura di famiglie e bambini, goliardia, street food, laboratori musicali e mercatini dell’artigianato.

L’appuntamento è per il 25, 26 e 27 aprile tra Piazza Venezia Giulia e via Pola, sino alla panoramica Piazza San Marco. L’organizzazione è del Comitato Festeggiamenti San Marco, in collaborazione con il Centro commerciale naturale di Fertilia e il Comitato di quartiere.

Special guest quest’anno sarà Roy Paci, che salirà in consolle venerdì 26 aprile per una selezione particolarmente raffinata e coinvolgente, che spazierà dal rock al funk, dal latin alla musica techno ed elettronica. Protagonisti della prima serata, giovedì 25 aprile, saranno invece i fratelli Stefano e Michele Manca, dalla cui fantasia sono nati i tantissimi personaggi di “Pino e gli Anticorpi”. Nella serata conclusiva, sabato 27 aprile, doppio appuntamento in rosa per celebrare la musica al femminile e il made in Sardinia. Si parte con il tributo agli AC/DC delle Dress in Black, per proseguire con dj Diva. Nel mezzo un programma vario e articolato, che accontenta i bambini, le famiglie e tutti gli appassionati di raduni all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Il 25 aprile ci sarà l’esibizione musicale de La Chitarreria di Antonio Fortunato, scuola di musica di Alghero, e la regata delle vasche da bagno organizzata dall’Associazione goliardica turritana, tornerà la rassegna di auto storiche in ricordo di Giuseppe Santandrea e soprattutto dopo più di vent’anni tornerà l’albero della cuccagna, il gioco a squadre ha fatto la storia della Festa di San Marco e di Fertilia.

«Siamo felici di rinnovare un appuntamento che appartiene alla storia e all’identità della nostra comunità», afferma il presidente del comitato, Raffaele Buo. «Ma soprattutto siamo contenti di rinnovare l’appuntamento con un evento di assoluto rilievo e un programma in grado di trasformare una festa patronale in una kermesse di grande richiamo turistico», prosegue, «e se ci siamo riusciti è anche merito delle istituzioni che in questi anni ci hanno affiancato e ci hanno permesso di crescere, ma anche degli sponsor, delle tante aziende e dei tantissimi volontari senza il cui sostegno questo evento gratuito non esisterebbe».

