Durante la sua missione nel Kosovo non aveva esitato un attimo a sostenere una bambina di 4 anni in difficoltà, affetta da diabete mellito. Il brigadiere Stefano Falchi, 52enne originario di Sorso, è stato insignito della onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si è tenuta a Roma dove il militare ha ricevuto per mano dello stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la pergamena di riconoscimento “per aver aiutato una bambina del Kosovo attivando un percorso di cura in Italia, garantendone la prosecuzione anche attraverso il sostegno alla famiglia”.

Stefano Falchi ha promosso una raccolta fondi in Sardegna per sostenere le cure della piccola, assicurando un soggiorno gratuito a tutta la famiglia presso un villaggio turistico. Ad accompagnarlo nella sua missione a Pristina (Kosovo), nel 2021, anche il collega Fabio Cervelleri, che ha ricevuto lo stesso riconoscimento dal Capo dello Stato.

Cervelleri aveva acquistato l’insulina e gli strumenti per la misurazione della glicemia, garantendo alla piccola la fornitura dei medicinali necessari per un anno. In seguito si era impegnato, in collaborazione con l’associazione “Aquile tricolori”, a mettersi in contatto con l’ospedale Umberto I di Roma, dove la bambina è stata trasferita per essere curata.

