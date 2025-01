Prende il via nel nord-ovest della Sardegna il progetto “Salviamo i bambini dal soffocamento”, organizzato dalla Asl di Sassari con la collaborazione delle Pediatre della Sc Consultori per la salute delle Famiglie. Un progetto che partirà da Pozzomaggiore il prossimo 25 gennaio, e che vede i professionisti diffondere tra i genitori la conoscenza sulle manovre salvavita da attuare in caso di soffocamento da corpo estraneo, una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni.

«Gli incidenti possono capitare ovunque - a casa, a scuola, al ristorante - ma l'importante è non farsi trovare impreparati, chi è presente deve agire subito e al meglio», spiega Roberto Pietri, direttore dei Consultori della Asl di Sassari. «Per questo è necessario diffondere, soprattutto tra i genitori, la conoscenza di queste importanti manovre che possono aiutarci a salvare i nostri bambini, in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. Durante la giornata oltre alla teoria verrà fatta la pratica su manichini che aiuteranno i genitori a comprendere come mettere in atto le varie manovre», ha aggiunto la pediatra Daniela Ticca.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio, dalle 10 alle 12, nei locali del Centro sociale, in via Mercato, a Pozzomaggiore. Durante il corso verranno illustrate queste due manovre e verrà fatta la pratica sui manichini così da trasferire la conoscenza ai genitori di quelle che sono le manovre da attuare, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Si ricorda infatti che il bambino dovrà essere condotto al più vicino ospedale anche se la sintomatologia sembra apparentemente migliorare.

