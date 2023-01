«Fra le tante iniziative della nostra amministrazione comunale, abbiamo pensato di promuovere nuovi e importanti incontri riguardanti la salute e la prevenzione».

A dichiararlo è il sindaco di Burgos, Leonardo Tilocca, la cui amministrazione comunale , in collaborazione con A.I.T.O. e l'associazione Alzheimer Cagliari ha promosso un incontro sulla "Comunità amica delle demenze", in programma sabato 4 febbraio, dalle 14,45, presso la palestra comunale sita in via Pio IX.

Si procederà con la registrazione dei partecipanti e a seguire gli interventi della dottoressa Stefania Putzu, del dottor Vincenzo Mascia dell'associazione Alzheimer e della referente A.I.T.O. Sardegna la Dott.ssa Gabriella Casu.

L'invito è rivolto alla popolazione, i caregiver e gli operatori sanitari.

