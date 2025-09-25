Una impegnativa e affascinante gara di arte muraria che premierà la qualità del costruire e la competenza del lavoratore. In palio le finali nazionali di Ediltrophy '25 che si disputeranno il 25 ottobre a Bari. Le finali regionali si terranno sabato a partire dalle 8 nella Zona Industriale di Sassari a Predda Niedda strada 34, nella sede Formedil / Cassa Edile.

Si tratta di una vera e propria gara: nel minor tempo possibile squadre, composte da una coppie di muratori dovranno realizzare un manufatto - nello specifico una panchina a forma di podio - a regola d’arte, da donare poi ad alcuni comuni della Provincia sassarese. Una giuria qualificata composta da un esperto FORMEDIL ITALIA, dai presidenti degli Ordini di Ingegneri e Architetti, dal vicepresidente del Collegio dei Geometri e da un “maestro” esperto, valuterà i lavori.

Alle ore 11 relatori e relatrici qualificati/e dibatteranno in una tavola rotonda sul tema “Domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni: un equilibrio da ricostruire".

Saranno presenti anche studenti e studentesse del Polo Tecnico di Sassari (indirizzo CAT) che oltre alle varie attività proposte potranno seguire anche tre brevi seminari su temi come: diventare primi soccorritori: gestire l’emergenza con prontezza; spegnere il rischio: prevenzione e sicurezza contro gli incendi.

La 16^ edizione della gara di arte muraria è organizzata dal Formedil (Ente Unico Formazione e Sicurezza Nord Sardegna) che punta a premiare la qualità del costruire e la competenza di chi lavora. L'Iniziativa è organizzata in collaborazione con Cassa Edile centro nord Sardegna.

