Ryanair firma un accordo con la Sogeaal per lo sviluppo del traffico aereo per il prossimo quinquennio.

Lo rende noto la società di gestione dello scalo di Alghero, annunciando che il vettore irlandese «si è impegnato a mettere in vendita nei prossimi giorni un ventaglio di voli invernali (novembre 2023 / marzo 2024) da/per l’aeroporto di Alghero, che conterà non meno di 16 frequenze settimanali».

Maggiori dettagli saranno illustrati nelle prossime settimane con i rappresentanti della compagnia Ryanair. Fino a pochi giorni fa vigeva una profonda incertezza circa l'operatività invernale dell'aeroporto di Alghero. Il vettore non aveva infatti ancora programmato i voli per la stagione winter e l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, aveva sollecitato i vertici a trovare l'accordo, mentre il presidente del Consiglio regionale Michele Pais si era detto molto preoccupato per i possibili disagi alla mobilità dei sardi.





