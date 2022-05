Una croce in ferro commissionata per essere posta sul Monte Cau è stata rubata a Sorso mentre si trovava nell’officina di un fabbro per essere completata.

L’insolito colpo – la croce in ferro è alta 6 metri e larga 3,5, pesa circa 6 quintali – è avvenuto nella notte, quando ignoti sono entrati nell’attività dell’artigiano e l’hanno sottratta.

Una volta scattato l’allarme, i carabinieri di Sorso si sono messi alla ricerca del manufatto che, visto il peso e le dimensioni, non era certo facile da nascondere.

Lo hanno trovato questa mattina abbandonato sulla Statale 200 in località “Bellinpiazza”.

La croce, di proprietà del comune, è sotto esame alla ricerca di eventuali tracce che possano portare all’identificazione degli autori del furto.

