È stato arrestato dai carabinieri di Porto Torres nella notte per furto aggravato. Colto in flagranza di reato dai militari che avevano ricevuto segnalazione da un cittadino, durante il viaggio sulla motonave che collega Porto Torres all’isola dell’Asinara.

L’uomo dopo essersi introdotto all’interno delle cabine del traghetto, era riuscito a trafugare un computer portatile, di proprietà del personale a bordo.

All’approdo sulla banchina Dogana Segni, dello scalo marittimo turritano, era riuscito a scappare verso la zona industriale.

I carabinieri, una volta raggiunta la Stazione Marittima sono riusciti a individuare il giovane all’interno di un’auto che aveva appena provveduto a forzare, verosimilmente nel tentativo di compiere un altro furto.

Quindi è stato bloccato dai militari e, sottoposto a perquisizione, è stato rinvenuto il pc portatile. Finito in manette, su disposizione della Procura, il ladro è stato arrestato con convalida del giudice del tribunale di Sassari.

