È stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sassari per il furto di denaro prelevato da un negozio di abbigliamento cinese.

Il ladro, un giovane di 30anni, è stato bloccato dagli uomini della compagnia barracellare mentre tentava di scappare con il maltolto, circa 300 euro rubati da un bazar a Predda Niedda, nella zona commerciale di Sassari.

Pochi istanti prima era stato colto in flagrante dal titolare del punto vendita mentre rubava il soldi dalla cassa.

Il proprietario aveva cercato di trattenerlo afferrandolo per lo zaino e il giubbotto, ma il giovane era riuscito a darsi alla fuga. Alla scena avevano assistito i barracelli, impegnati nell’attività di controllo ambientale, che immediatamente lo hanno inseguito a piedi e con il mezzo di servizio a sirene spiegate. Acciuffato a poca distanza dal negozio, il 30enne non ha opposto resistenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l’uomo in stato di libertà per furto e provveduto a restituire la refurtiva al legittimo proprietario.

