Con un avviso pubblico, il comune di Romana ha prorogato i termini per la presentazione delle candidature per entrare a fare parte, in qualità componente volontario, della locale Compagnia Barracellare.

La domanda, redatta in carta libera su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Romana, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante consegna a mano ovvero, previa scansione dei documenti richiesti, a mezzo di posta elettronica alla Pec istituzionale dell’Ente protocollo@pec.comune.romana.ss.it, o alla mail: protocollo@comune.romana.ss.it. entro e non oltre le 13 del 20 giugno.

