Grave incidente a Romana.

Un uomo stava percorrendo la statale 292 in sella alla sua bici quando in un tratto in discesa, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo contro il guard rail. Sbalzato dalla bici, è finito sull’asfalto battendo con violenza la testa.

Gli altri automobilisti hanno dato l’allarme e il ciclista è stato trasportato dai medici del 118 con l'Elisoccorso all'ospedale di Sassari in coma.

I carabinieri si stanno occupando dei rilievi e di risalire alle generalità del ferito, che non aveva con sé documenti. Al momento è escluso il coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente.

(Unioneonline/D)

