A fuoco una autovettura, ieri notte, a Sorso.

L'incendio è divampato in via Municipio ed è di probabile origine dolosa. Danneggiata la parte destra di una Fiat Stilo di proprietà di un uomo incensurato. Lui stesso si è adoperato per spegnere da solo le fiamme.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. I militari stanno indagando su quanto avvenuto.

