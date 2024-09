È stato ritrovato ieri sera a Porto Torres Giorgio Mara, il giovane di 41 anni scomparso da Ploaghe dal 19 settembre scorso. La notizia del ritrovamento è stata data dalla sorella, Luisa Mara, che per prima aveva lanciato l’allarme sui social. Insieme a lui anche il padre che si era allontanato lo stesso giorno da una struttura di Laerru.

«Siete stati davvero di grande aiuto, grazie a tutti per la solidarietà, da parte mia e dalla mia famiglia», ha detto Luisa Mara in un video in cui non ha nascosto la commozione. «I social sono un mezzo potente», ha proseguito. «Ci auguriamo che possa riprendere in mano la sua vita e la sua salute. Ho potuto verificare quanta umanità c’è nella gente e nei messaggi ricevuti».

Le ricerche si erano concentrate su Porto Torres, una città che Giorgio Mara dove aveva vissuto e conosceva bene, e proprio lì era stato avvistato da alcune persone che non avevano esitato a segnalare la sua presenza.

