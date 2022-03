Quindici giorni di chiusura per un bar di Thiesi, dopo una serie di episodi violenti. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri.

Nel locale, dal 2019 ad oggi, si sarebbero verificate risse, aggressioni a bottigliate, spesso fomentate dall’abuso di alcol, e nel corso di un controllo un avventore ha anche strattonato un militare, per poi darsi alla fuga.

Non solo, sempre in base a quanto accertato dagli uomini dell’Arma, il titolare impiegava un lavoratore in nero e non effettuava i controlli relativi al Green Pass e per questo era già stato sanzionato in precedenza.

