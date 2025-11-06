Arriva il porta a porta nella raccolta differenziata in due quartieri di Sassari e il Comune si attiva per informare i residenti di Monte Rosello Alto e Prunizzedda. Sono due gli appuntamenti, promossi dall’amministrazione comunale e il gestore dei servizi di igiene urbana, con altrettante assemblee pubbliche in cui si chiarirà ogni dubbi sul passaggio, in vigore dal 2 gennaio 2026. Il primo è calendarizzato il 10 novembre per gli abitanti di Monte Rosello Alto, il secondo l’11 dello stesso mese, in entrambi i casi all’Hotel Pegasus (ex Vialetto), sala piazza d’Italia 2° piano, dalle 18 alle 20. Il nuovo sistema, negli obiettivi del Comune, dovrebbe migliorare la qualità della raccolta, avvicinando Sassari agli obiettivi regionali, nazionali ed europei di gestione dei rifiuti.

Le utenze condominiali con più di 10 nuclei familiari faranno la differenziata con contenitori carrellati, forniti in comodato d’uso gratuito dal gestore, da posizionarsi all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. Nei condomini invece, con meno di 10 nuclei familiari, avverrà tramite mastelli singoli per ogni abitazione, forniti in comodato d’uso gratuito dal gestore. I contenitori carrellati o i mastelli dovranno essere esposti in determinati giorni e orari su suolo pubblico ed essere ritirati a svuotamento avvenuto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.differenziatasassari.it nella news “La raccolta differenziata cresce ancora: nuovo servizio di raccolta “porta a porta” nei quartieri di Monte Rosello Alto e Prunizzedda”.

