Tolleranza zero a Sassari verso gli incivili che tentano di rendere la città indecorosa: sono infatti 45 le sanzioni per illeciti in materia ambientale notificate dalla Polizia locale soltanto a gennaio.

L’ultimo, grave, episodio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì quando un sassarese ha fatto ben tre viaggi in auto per scaricare pezzi di mobili, sedie, bustoni colmi di rifiuti indifferenziati, scatole e perfino una bicicletta. Proprio nel punto dove il giorno dopo ci sarebbe stata l’isola ecologica mobile, come ogni martedì, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale per conferire gli ingombranti.

Le telecamere hanno ripreso tutto e ora l’uomo, un sassarese della zona, dovrà pagare 500 euro per ogni "viaggio”. Non solo: potrebbe anche scattare una denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti, condotta diventata reato dalla modifica del testo unico delle leggi ambientali.

Sono invece 11 le persone che dovranno rispondere, solo a gennaio, di “deposito al suolo di rifiuti”, 18 invece i casi di chi, pur servito dal ritiro porta a porta, ha abbandonato i propri rifiuti nei cassonetti di strada.

Sono 8 invece gli incivili dei paesi limitrofi che usano Sassari come propria discarica.

