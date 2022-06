Riaperto oggi l’ufficio postale di Palmadula - borgata di Sassari - chiuso da fine giugno 2020. Un fermo dovuto al crollo parziale del tetto, due anni fa, del caseggiato dove si trovava anche la sede delle poste insieme all’ambulatorio e ad alcuni locali destinati alle associazioni.

Torna così operativo un punto di riferimento essenziale per tutta la municipalità della Nurra che, in questi ultimi tempi, ha funzionato o con un servizio mobile o, a giorni alterni, in altre borgate. “L’amministrazione comunale di Sassari - dichiara il consigliere Enrico Sini del gruppo Sassari è - si è adoperata da subito per realizzare i lavori. Dalle poste italiane ci saremmo aspettati però qualcosa di più”.

Piuttosto tesi infatti i rapporti con l’ente da parte del Comune che ha preteso il pagamento dei canoni di locazione non pagati transando infine sulla cifra di diecimila euro. Trentamila invece gli euro spesi per la messa in sicurezza dell’edificio: “Un piccolo stralcio dalla cifra - spiega ancora Sini, unico rappresentante in Consiglio comunale proprio della Nurra - ottenuta dalla Rete metropolitana per anticipare la realizzazione dell'opera”.

Intanto sono in fase di completamento i lavori che riguardano la restante parte del complesso di Piazza dell’Assunta.

