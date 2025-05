Il rendiconto 2024 si chiude con un avanzo di amministrazione di 12 milioni di euro. Il Comune di Alghero conclude il ciclo della programmazione finanziaria con un tesoretto da investire su lavori pubblici e decoro.

La dimensione finanziaria assestata assume il valore, con il risultato di amministrazione, di 132.871.113,64 euro. La componente che risulta rilevante è l’avanzo di amministrazione, che ammonta a 13.305.991,82, di cui 1.327.963,37 da destinare a spese di investimento e 11.978.028,45 da utilizzare anche a spesa corrente in sede di applicazione al bilancio. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera di approvazione del documento contabile che dimostra i risultati della gestione.

Circa 12 milioni, quindi, frutto di maggiori entrate e minori impegni di spesa ( 2 milioni ) risultato dell’attività di accertamento ordinario dei residui ( 5 milioni ) e di proventi derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale avviata fin dal 2018 ( 5 milioni ) che andranno ad irrobustire e a tradurre in risultati il programma dell’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto.

Già da subito la Giunta, in linea con gli indirizzi della maggioranza, procede con la prima variazione al bilancio da circa 1,3 milioni di euro. La parte più importante riguarda i nuovi asfalti, con un investimento di un milione che sarà oggetto di gara d’appalto imminente. 100 mila euro, intanto, andranno spesi per la copertura delle buche stradali. Oltre a questo, la Giunta ha deliberato oggi la spesa di 200 mila euro per allestimento aree sosta in vista della stagione estiva. E inoltre, 75 mila euro per la gestione della piscina comunale scoperta di Maria Pia, dove sono in dirittura d’arrivo i lavori di manutenzione per arrivare in tempi brevissimi all’avviso pubblico per l’affidamento.

«Si tratta di un primo intervento dell’esecutivo – specifica il sindaco Raimondo Cacciotto - che agisce su alcune delle priorità individuate e che prelude ad una serie di variazioni al bilancio che permetteranno di utilizzare le somme dell’avanzo di amministrazione in maniera coordinata e fruttuosa». I maggiori accertamenti delle entrate e i minori impegni di spesa rilavati nel corso dell’esercizio che ammontano a 2 milioni di euro, ma non solo, sono oggetto della riflessione dell’Assessore alle Finanze Enrico Daga: «Abbiamo strumenti e risorse per affrontare la svolta che vogliamo attuare per dare alla città una nuova prospettiva – spiega l’assessore alle Finanze Daga – e grazie al lavoro fatto dagli uffici comunali sul rilancio della Secal, che ha prodotto, oltre che maggiori risultati in termini di riscossione anche una crescete fedeltà fiscale, la maggiorana e la Giunta, da ora potranno stabilire le priorità e gli ordini di intervento per continuare il proficuo lavoro intrapreso fin dall’insediamento».

