Via libera in Consiglio comunale al Rendiconto 2023 del Comune di Alghero. Il sindaco Mario Conoci ha sottolineato la corretta gestione delle risorse e del bilancio dell’ente, mentre l’opposizione di centrosinistra ha puntato il dito sull’avanzo di amministrazione altissimo: circa 4 milioni di euro non spesi. «Una patologia nel bilancio» ha detto Pietro Sartore, del gruppo Per Alghero, «non siamo stati capaci di investire i soldi, mentre in città mancano i servizi».

La maggioranza, invece, ha alzato la mano per licenziare il documento contabile. «Con l'ultimo via libera del Consiglio alla gestione economico-finanziaria, si certifica la correttezza e incisività dell'attività amministrativa, in linea con gli obiettivi di mandato. Rispettati gli equilibri di bilancio, la puntualità nei pagamenti e confermate le previsioni sulle entrate», il commento di Mario Conoci che ha ringraziato giunta, commissione e uffici per l'importante lavoro portato avanti in questi mesi.

Circa 4 i milioni d'avanzo per i quali l'Amministrazione - sulla quota disponibile - ha già predisposto la variazione che consentirà di sbloccare importanti risorse da destinare ai diversi settori. Previsti 2,1 milioni di euro - come decisivo all'unanimità dal Consiglio comunale - per garantire la piena operatività per il prossimo triennio alla società Alghero In House, la partecipata comunale.

