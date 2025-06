Nule e Benetutti restano con la Città Metropolitana di Sassari. Nella consultazione di ieri e oggi, indetta dalla Regione e in concomitanza con i referendum abrogativi nazionali, non si è infatti raggiunto il quorum nei due centri goceanini.

Il quesito posto era se staccarsi o meno da Sassari e passare invece con Nuoro. Nule ha visto votare 257 elettori sui 1223 aventi diritto, pari al 21 per cento, percentuale in cui i sì e i no sono stati di sostanziale parità. A Benetutti invece hanno votato 391 cittadini su 1703 - il 22,9 per cento- con 188 no, cioè a favore del rimanere con Sassari e 185 sì, ovvero passare con Nuoro.

Percentuali scarse di votanti motivate anche dallo scarso preavviso dell’andata alle urne, fattore su cui concordano entrambi i primi cittadini, Antonio Giuseppe Mellino per Nule, e Daniele Arca per Benetutti.

La consultazione si era resa necessaria perché i consigli comunali dei due paesi, negli anni scorsi, non erano riusciti a trovare l’unanimità per aderire al neo ente regionale.

«Dal 2021 a oggi», sottolinea Mellino, «la Regione ha avuto tempo per organizzare un referendum come si deve senza aspettare i referendum abrogativi nazionali del 2025».

© Riproduzione riservata