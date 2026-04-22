Piano da 5 milioni di euro per riqualificare la ex caserma di Cala Reale, bene demaniale destinato a diventare sede del Corpo Forestale, così da trasformare il presidio da temporaneo a fisso per rafforzare l’attività di controllo di legalità e vigilanza ambientale sull’isola Parco Nazionale dell’Asinara. Le risorse sono state stanziate dalla Regione Sardegna, con una delibera proposta dell’assessore agli Enti Locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, somme necessarie «per ridefinire la strategia di valorizzazione dell’Asinara, ottimizzando la gestione del patrimonio regionale attraverso una governance più specialistica e funzionale».

Il ruolo di soggetto attuatore verrà svolto dall’Agenzia Conservatoria delle Coste per la competenza tecnica specifica nella tutela delle aree protette. «Si tratta di un provvedimento al quale vengono destinati 5 milioni di euro per la rigenerazione edilizia, puntando a trasformare i beni demaniali in risorse attive per la collettività», fa sapere l'esecutivo. I fondi serviranno anche al recupero di ulteriori strutture esistenti e per la messa in sicurezza di strade.

Nell’isola sono in corso interventi di ristrutturazione di immobili e beni, lavori a cura della Conservatoria delle Coste, finalizzati a rendere funzionali edifici per creare Centri di accoglienza e strutture ricettive nella forma dell’albergo diffuso. I cantieri stanno interessando anche le ex carceri di Campu Perdu e Fornelli. Le risorse sono state recuperate dai fondi accantonati dalla precedente giunta regionale.

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