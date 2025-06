Come ieri, anche oggi, al termine della seconda tappa, i francesi Ogier-Landais (Toyota Yaris Gr Rally, in 2h32’38”9) sono al comando del Rally Italia Sardegna, sesto round del Campionato del Mondo Wrc. Secondi, a 11”1, gli estoni Tänak-Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), che precedono le due Toyota di Rovanpera (a 55”5) ed Evans (a 4’33”3). Primi degli italiani, al 13º posto assoluto, Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Rs, a 8’19”2).

Giornata complicata per alcuni equipaggi sardi, in particolare per Davide Biancu e Giovanni Mazzone, usciti di strada al secondo passaggio sulla Monte Lerno-Filigosu 2 disputata nel tardo pomeriggio di oggi. Il pilota è stato portato in ospedale in ambulanza per accertamenti, il navigatore sta bene.

La rottura della coppa dell’olio della Peugeot 208 Rally4, ha invece costretto al ritiro Valentino Ledda e Claudio Mele sulla Erula-Tula, ma potrebbero ripartire domani col super rally. Primi dei sardi, in 28ª posizione, Giuseppe Dettori e Carlo Pisano su Skoda Fabia Evo (a 21’21”1). Marrone-Fresu al 41º posto, Mara-Cottu al 49º e Corsa-Frau al 53º. Out Tali-Cefis e Biolghini-Pudda.

Domani giornata finale coi due passaggi sulla San Giacomo-Plebi (25,19 km, 7,25 e 10.50) e sulla power stage Porto San Paolo (13,78 km, 8.35 e 13.15, diretta tv) da ripetere due volte. Alle 16 si chiude con le premiazioni all’Isola Bianca di Olbia.

