Una serie di furti nella Riviera del Corallo, dove i malviventi hanno preso di mira esercizi commerciali, ma anche i distributori automatici di bevande installati in alcuni plessi scolastici.

Spesso le “spaccate” hanno fruttato poche decine di euro, ma le conseguenze sono stati ingenti danni alle strutture per porte divelte, vetri rotti e locali posti a soqquadro.

Grazie agli intensificati controlli della Compagnia Carabinieri di Alghero sul territorio sono in breve tempo stati identificati gli autori, con una serie di conseguenti provvedimenti.

Fra gli altri, due giovani sono stati denunciati a piede libero per il furto avvenuto, nella notte di martedì, in un noto ristorante del centro.

Un uomo è invece stato denunciato, grazie al lavoro dei militari di Olmedo e Ittiri, per la ricettazione di un biglietto ferroviario, ricompreso in una batteria di biglietti trafugati lo scorso mese di luglio.

La scorsa notte è invece scattato l’arresto, in flagranza di reato, per due cittadini di Ploaghe sorpresi a saccheggiare un noto circolo del centro. L’intervento tempestivo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ha consentito di sorprendere un operaio edile di 36 anni ed un autotrasportatore di 46 anni all’interno del circolo, dove i due avevano poco prima divelto il lucchetto della relativa saracinesca attraverso una smerigliatrice a batteria, successivamente scoperta e sottoposta a sequestro. La perquisizione svolta nei confronti dei due ha tra l’altro consentito di rinvenire diversi dischi in acciaio, prova evidente dell’intenzione di compiere più furti. Per il primo è già stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora e per il secondo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

