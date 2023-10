Punta Giglio Libera, insieme alle organizzazioni che sostengono la battaglia per la salvaguardia della falesia, organizza per sabato 7 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 in piazza Pino Piras, una assemblea aperta che vuole essere un’iniziativa di informazione e di sostegno per l’istanza di revisione del procedimento autorizzativo dei lavori sulle pareti rocciose del promontorio di Punta Giglio che dovrebbero prendere il via martedì 10 ottobre.

La petizione online contro il progetto del Parco di Porto Conte ha già raccolto oltre 30mila adesioni.

Tra i firmatari anche un gruppo di accademici che in alcuni casi hanno a lungo fatto ricerche in quei luoghi, e guardano con particolare preoccupazione a ciò che potrebbe investire Punta Giglio, minando l’integrità delle sue comunità floro-faunistiche, le cui specie sono ampiamente rappresentate negli Allegati delle Direttive comunitarie Uccelli ed Habitat, rivestendo altresì un ruolo biogeografico rilevante.









