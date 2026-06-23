Pronto ad imbarcarsi con armi detenute in maniera illecita e nascoste nel vano della propria auto. L’uomo è stato fermato nello scalo marittimo di Porto Torres, giovedì 18 giugno, da carabinieri della Radiomobile della Compagnia locale che lo hanno denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari sono intervenuti nel molo di Ponente dopo la segnalazione al 112 da parte delle guardie particolari giurate preposte ai controlli di sicurezza agli imbarchi portuali. Una situazione anomala che aveva destato sospetti su un uomo che, a bordo della propria auto, stava per imbarcarsi sulla nave. La perquisizione approfondita nella vettura ha permesso di rinvenire le armi nascoste nei diversi vani portaoggetti, ovvero due pugnali, di cui uno con lama della lunghezza di 20 e l’altro di 14 centimetri; due coltelli a serramanico con una lama di 9 centimetri e un sfollagente telescopico. Materiale che è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari.

© Riproduzione riservata