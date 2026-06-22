Fuga di gas ad Alghero: intervento di quattro ore in Largo dello SperoneLa perdita proveniva dal manometro di un bombolone interrato, da tempo in disuso ma ancora contenente gas
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Intervento dei vigili del fuoco ad Alghero per una fuga di gas in Largo dello Sperone. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando la squadra del distaccamento cittadino è intervenuta dopo la segnalazione di una fuoriuscita di Gpl.
Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno individuato, grazie alla strumentazione in dotazione, la perdita proveniente dal manometro di un bombolone interrato, da tempo in disuso ma ancora contenente gas. Accertata la situazione, è stato richiesto l’intervento della squadra specializzata Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’impianto.
Il Gpl residuo è stato smaltito facendolo bruciare in modo controllato mediante una torcia fino al completo esaurimento, dopodiché il serbatoio è stato inertizzato riempiendolo d’acqua. L’intervento, conclusosi dopo circa quattro ore, si è svolto senza particolari criticità. Non si registrano feriti né danni a persone o cose.