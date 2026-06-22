La casa resta una delle principali emergenze di Alghero. Con circa 400 richieste di alloggi popolari, un mercato degli affitti sempre più orientato alle locazioni turistiche e prezzi che in molti casi superano gli 800 euro al mese, cresce il numero delle famiglie in difficoltà. Sul tema interviene il consigliere comunale del Psd'Az Christian Mulas, che sollecita un piano straordinario per affrontare quella che definisce una vera emergenza sociale. «Sempre più famiglie vivono il disagio di non poter accedere a un'abitazione», afferma, «l'impennata dei costi degli affitti e la carenza di immobili disponibili stanno lasciando indietro tante persone, soprattutto chi non riesce ad accedere al credito bancario o non può sostenere i prezzi del mercato privato».

Il consigliere richiama anche il caso di una famiglia che, a suo dire, attende da 42 anni l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza averlo mai ottenuto, ritenendolo il simbolo delle difficoltà del sistema nel rispondere a una domanda sempre più elevata. Una situazione che, secondo il consigliere, costringe molte giovani coppie a trasferirsi nei comuni vicini o a Sassari, mentre diversi lavoratori stagionali rinunciano a opportunità occupazionali per l'impossibilità di trovare una sistemazione. Nel suo intervento il consigliere richiama anche lo stato dell'edilizia residenziale pubblica, evidenziando come i cantieri di Carragol e Carrabuffas risultino ancora fermi o non siano mai realmente decollati. A fronte di circa 400 domande per una casa popolare e di una graduatoria recentemente aggiornata, le risposte, sostiene, continuano a essere insufficienti.

«Occorre accelerare l'approvazione del Piano urbanistico comunale, programmare nuove aree residenziali, incentivare gli affitti a lungo termine e rafforzare l'edilizia residenziale pubblica. Garantire il diritto alla casa significa offrire stabilità e futuro alle famiglie, ai giovani e ai lavoratori che vogliono continuare a vivere ad Alghero».





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