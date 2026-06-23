È morto Bachisio Bandinu. L’intellettuale sardo, scrittore, antropologo, giornalista, ex direttore de L’Unione Sarda, aveva 87 anni.

Nato a Bitti il 22 febbraio 1939, nel 1993 ha vinto Funtana Elighe, importante riconoscimento dedicato al giornalismo, alla cultura e alle tradizioni della Sardegna. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore de L’Unione Sarda.

Studioso della cultura sarda, ha raccontato le trasformazioni della società isolana, in particolare il passaggio dall’antico mondo pastorale alla modernità. Bandinu viveva a Golfo Aranci e da qualche giorno era ricoverato in ospedale.

Nel 1967 si laurea a Cagliari con una tesi dal titolo "Antonio Fogazzaro e il modernismo". Nel 1971 si diploma in Giornalismo con un elaborato dal titolo "Montale giornalista" presso la Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nello stesso istituto, nel 1973 si diploma in Radio e Televisione.

Fra il 1965 e il 1987 insegna Lettere presso l'istituto tecnico industriale di Varese. Poi, fino al 1997, è docente dell'istituto tecnico "Pertini" di Cagliari. Dal 1973 al 1985 collabora con il Corriere della Sera.

Nel 1976 ha scritto, con Gaspare Barbiellini Amidei, il saggio ‘Il re è un feticcio’, nel quale analizza il rapporto tra il mondo tradizionale della pastorizia e la civiltà dei consumi in Sardegna.

(Unioneonline)

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