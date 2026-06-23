<La fase di transizione richiede attenzione e spirito costruttivo: è giusto evidenziare ciò che non funziona, ma anche riconoscere i risultati quando il lavoro amministrativo inizia a dare risposte concrete>. Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Orizzonte Comune, Marco Colledanchise, intervenendo sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e sul funzionamento degli ecocentri comunali, sottolineando i miglioramenti registrati negli ultimi giorni. Colledanchise, rappresentante ad Alghero del progetto civico che fa riferimento all'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, sottolinea come il sistema abbia retto anche durante giornate caratterizzate da un elevato afflusso di utenti. <Ho seguito con attenzione il lavoro svolto sul territorio. Ci sono state giornate particolarmente impegnative, con numeri che per certi aspetti hanno ricordato quelli dell'estate. Nonostante questo – afferma - il servizio ha risposto positivamente e il centro di raccolta comunale ha operato con ordine, efficienza e disponibilità nei confronti dei cittadini>. Il consigliere rivolge quindi un ringraziamento agli operatori ecologici, agli uffici del settore Ambiente e all'assessore Raniero Selva. Non mancano, infine, alcune criticità ancora da risolvere, in particolare la gestione del conferimento di legno, pneumatici e di altri materiali che raggiungono rapidamente la capienza del centro di raccolta. <Sono aspetti noti sui quali sarà necessario continuare a intervenire. Siamo ancora in una fase di transizione e il servizio può migliorare ulteriormente. L'importante è procedere con metodo, collaborazione e senso di responsabilità. La direzione è quella giusta: continuare a lavorare insieme per offrire ad Alghero un servizio sempre più efficiente>.

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