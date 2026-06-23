Codrongianos, bomba negli spogliatoi del campo sportivoL’ordigno è stato scagliato dietro la tribuna. Gli attentatori hanno cosparso benzina sul campetto di erba sintetica e acceso le fiamme
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Attentato nella notte al campo sportivo di Codrongianos. Intorno a mezzanotte e mezzo una bomba è stata scagliata negli spogliatoi situati dietro la tribuna causando danni ingenti: porte divelte, vetri delle finestre in frantumi, distrutto un bagno.
Gli attentatori hanno anche cosparso della benzina sul campetto in erba sintetica e acceso le fiamme. Il fuoco non si è esteso bruciando solo una piccola porzione del manto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Sassari.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline)