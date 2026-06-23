Attentato nella notte al campo sportivo di Codrongianos. Intorno a mezzanotte e mezzo una bomba è stata scagliata negli spogliatoi situati dietro la tribuna causando danni ingenti: porte divelte, vetri delle finestre in frantumi, distrutto un bagno.

Gli attentatori hanno anche cosparso della benzina sul campetto in erba sintetica e acceso le fiamme. Il fuoco non si è esteso bruciando solo una piccola porzione del manto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'edificio. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Sassari. 

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline)

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