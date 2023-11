Il comune di Cargeghe, piccolo centro del Coros, ha promosso le attività di prevenzione dei rischi del Piano di Protezione Civile.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Anpas Protezione civile Osilese, Sassari Soccorso, Croce Gialla Ploaghe, Protezione Civile Uri e So.Sa.Go di Gonnesa, ha come obiettivo la cultura del soccorso e del mondo del volontariato, quale risorsa straordinaria per il territorio in termini di competenze e capacità operativa.

Venerdì 24 novembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, i volontari allestiranno tre postazioni e due tende pneumatiche. Nel Punto Medico Avanzato, studenti, cittadini e aspiranti volontari potranno apprendere le tecniche di Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione. Inoltre, le Associazioni appronteranno le attrezzature per gli scenari di rischio di tipo idrogeologico e idraulico, i mezzi impiegati nelle annuali campagne antincendio nonché i droni per la ricerca dei dispersi e le ricognizioni del territorio nei diversi scenari.

Attraverso questa iniziativa, l’amministrazione comunale aspira alla costituzione di un’associazione di volontariato di Protezione Civile locale che cooperi con la struttura comunale alle attività di prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza. Per il sindaco Antonio Ruiu: «È necessario che ciascuno di noi metta il proprio talento a disposizione dell’altro».

