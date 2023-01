L'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha effettuato un sopralluogo nel Reparto del Pronto Soccorso dell'ospedale Antonio Segni di Ozieri.

Lo ha comunicato il sindaco, Marco Peralta, che dichiara: «Un autentico blitz non annunciato. Nell’interlocuzione che ho avuto con lui, nel ringraziarlo per la pronta attivazione e sensibilità dimostrata per risolvere il più presto possibile la questione, in concerto con il Direttore Generale della Asl di Sassari, il dottor Flavio Sensi e il consigliere regionale Nico Mundula, l’assessore mi ha confermato che già dall’inizio della prossima settimana arriveranno buone notizie».

«Tengo comunque a precisare altri due aspetti molto importanti che riguardano il Pronto Soccorso - prosegue il primo cittadino -. Vi è la possibilità di strutturare meglio il reparto mediante una rivisitazione logistica della struttura, da adattare ad una osservazione diretta più generale in loco dei pazienti anziché la loro collocazione in stanze singole. Questo permetterebbe al contempo ai pazienti di essere sottoposti a una vigilanza migliore e ai medici di prestare la loro opera in migliori condizioni di lavoro». In secondo luogo, prosegue Peralta, «l’impossibilità di sostituire i medici assenti con medici di altri reparti qualsiasi, giacché l’attività di Pronto Soccorso può essere svolta solo da medici specialisti in medicina d'urgenza (o equipollenti quali gli internisti) o da specializzandi nella stessa disciplina».

«La nostra amministrazione si è attivata sin da subito per ripristinare il servizio e ha ricevuto prontamente - nella stessa giornata dei fatti - adeguati riscontri dai più alti vertici istituzionali, quali assessore regionale e direttore generale competenti - conclude il sindaco -. Ora ci aspettiamo che la situazione si normalizzi al più presto e che il nostro Pronto Soccorso venga riattivato al 100% per prestare le cure ai pazienti, pronti sempre e comunque a far sentire la nostra voce, a mobilitare e coinvolgere l’intero territorio per difendere il nostro ospedale».

