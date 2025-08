Saranno 102 gli stalli per i venditori ambulanti presenti durante la Faradda del 14 agosto a Sassari. Potranno somministrare bibite, cibo ma anche artigianato e gadget.

Quest’anno l’ufficio Attività Produttive ha rilasciato in anticipo le autorizzazioni, rispetto al passato, permettendo in questo modo agli operatori di avere più tempo per organizzarsi. Le postazioni per gli alimenti e le bevande si troveranno in via XXV aprile, piazza Stazione e via dei Gremi, i torronai invece in corso Vico e piazza sant’Antonio, gli arrostitori in piazza santa Maria mentre l’artigianato e la bigiotteria si disporrà in via XXV aprile, piazza Stazione e via dei Gremi.

Gli stalli più grandi saranno in via XXV aprile, piazza santa Maria e piazza Stazione con la presenza di panche e tavolini per il consumo sul posto degli alimenti e delle bevande. Decoro e compostezza sono le parole d’ordine dell’amministrazione comunale per la Discesa dei Candelieri di quest’anno tanto da stabilire che i gazebo degli operatori commerciali, delle associazioni e degli hobbisti devono essere di colore bianco, in buono stato e privi di qualsiasi forma di pubblicità.

Disponibili le aree mercatali anche in occasione dei Piccoli e Medi candelieri, il 5 e 9 agosto. Per i Piccoli sono previsti 10 stalli in corso Vico e piazza Santa Maria, con carribar, torronai e un carrello mobile. Il 9 agosto invece ci saranno 8 stalli tra corso Vico e piazza Santa Maria.

