I carabinieri hanno arrestato un uomo di Alghero, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Nei confronti dell’uomo era già stato emesso il divieto di avvicinamento e gli era stato applicato il braccialetto elettronico. L’indagato lo ha però danneggiato, rendendosi nuovamente protagonista di episodi di stalking. Per questo il gip ha ora emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai militari della stazione locale.

Da quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo, subito dopo la fine della relazione con la vittima, lo scorso marzo, ha iniziato a sottoporre la donna ad una serie di atti persecutori, inviandole prima messaggi d’offesa e poi indirizzandole vere e preoccupanti minacce.

Come detto, le autorità gli avevano proibito di avvicinarsi alla ex e gli avevano applicato il braccialetto elettronico, ma l’uomo per continuare a perseguitare la vittima non ha esitato a manometterlo e a violare la prescrizione.

Per questi motivo i carabinieri lo hanno rintracciato e condotto nel carcere di Bancali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata